تعرّف على الأندية الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب- أمير فرج:

اكتمل اليوم عقد المتأهلين إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري بطال أوروبا، بانتهاء دور المجموعات، وتأهل 16 فريقًا إلى هذا الدور، الذي سيكون أكثر تنافسية، نظرًا لخروج المغلوب بداية من هذا الدور الحاسم.

تأهلت 8 أندية لدور الـ16 في صدارة ترتيب مجموعاتها وهي:

بوروسيا دورتموند الألماني ــ برشلونة الإسباني ــ باريس سان جيرمان الفرنسي

ــ بورتو البرتغالي ــ بايرن ميونيخ الألماني ــ مانشستر سيتي الإنجليزي ــ ريال مدريد الأسباني ــ يوفنتوس الإيطالي.

بينما تأهلت 8 أندية أخرى عن طريق وصافة مجموعاتها وهي:

أتلتيكو مدريد الإسباني ــ توتنهام الإنجليزي ــ ليفربول الإنجليزي ــ شالكه الألماني ــ أياكس أمستردام الهولندي

ــ ليون الفرنسي ــ روما الإيطالي ــ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ينتظر الجميع قرعة دور الـ16 التي ستسفر عن مواجهات نارية يترقبها عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم، التي من المقرر أن تنطلق في شهر فبراير من العام المقبل.

تقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتها في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، الذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الـ16.