رياضة | "مرتضى": محمود وحيد طلب الانضمام للزمالك بعد التوقيع للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرتضى": محمود وحيد طلب الانضمام للزمالك بعد التوقيع للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود وحيد لاعب مصر المقاصة والمنضم حديثا للأهلي بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، طلب الانضمام للزمالك بعد التوقيع للأهلي.

وأكد "مرتضى" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم مع الإعلامي أحمد جمال عبر فضائية "الحدث اليوم": "تلقيت مكالمة من محمود دونجا لاعب الزمالك، يخبرني برغبة محمود وحيد بالانضمام للزمالك، نظرا لقربي الشديد منه".

وأكمل: " دونجا أكد أن اللاعب تحدث وقال أنه زملكاوي ويريد اللعب للزمالك، ولكننا رفضا خاصة وهو موقع للنادي الأهلي ولا نريد الحصول على لاعبين لا نحتاجهم في هذا التوقيت".

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ستكون في أضيق الحدود، خاصة وأن الفريق لا يحتاج لاعبين، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقياد جروس الذي طلب التعاقد مع لاعب واحد أو أثنين.

محمود وحيد في الأهلي رسميا

أعلن النادى الأهلى رسمياَ ضم محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، وجاء إعلان الأهلى الصفقة بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب مؤخراً.

جاء ذلك عقب المفاوضات التى جرت خلال الأيام الماضية من جانب ادارة التعاقدات بالنادي مع مسئولى المقاصة والتى انتهت الى اتمام الاجراءات المالية والادارية الخاصة بانتقال اللاعب رسيما للأهلى.