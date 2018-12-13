رياضة | أشرف صبحي: جاهزون لاستضافة أمم إفريقيا 2019 ولا خوف من الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: جاهزون لاستضافة أمم إفريقيا 2019 ولا خوف من الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن الترشح.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "ليس لدينا مشاكل في استضافة أمم إفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب عن الترشح.. ولا خوف عن أزمة الجمهور لأنه عندما تكون لدينا بطولة كبرى مثل أمم إفريقيا فبالتأكيد سيكون هناك جمهور".

وأضاف أشرف صبحي: "ننتظر تنسيق هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مع الاتحاد الإفريقي غدًا لحسم موقفنا فهو من سيحدد الوضع النهائي بعد مشاوراته مع الكاف".

وزير الرياضة نحسم استضافة أمم إفريقيا غدا

وتابع وزير الرياضة: "من المؤكد أننا لدينا رغبة في استضافة أمم إفريقيا 2019 فنحن قادرون على استضافة مثل هذا الحدث الكبير ولدينا منتخب مميز في الوقت الحالي".

وشدد أشرف صبحي على أنه لا خلافات مع اللجنة الأولمبية المصرية مشيرًا إلى أن أي خلافات في وجهات النظر سيتم الوصول إلى توافق عليها.

وأشار صبحي إلى أنه يزور مراكز الشباب بشكل يومي وهناك برامج محددة لإنشاء ملاعب ومراكز شباب جديدة على أعلى مستوى.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية لها والتأخر في إنشاء الملاعب رغم أن البطولة في شهر يونيو المقبل.

وكان مسؤولو الجبلاية رفضوا في وقت سابق الترشح وتقديم الدعم للمغرب في استضافة أمم إفريقيا بدلًا من الكاميرون.

اقرأ أيضًا

كما كشف الخليج 365 الرياضي.. وزير الرياضة يتواصل مع أبوريدة لحسم ترشح مصر لتنظيم أمم إفريقيا ٢٠١٩