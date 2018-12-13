رياضة | طاقم تحكيم الزمالك والقطن التشادي يصل القاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم الزمالك والقطن التشادي يصل القاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل طاقم التحكيم الأوغندي المكلف بإدارة لقاء الزمالك والقطن التشادي إلى القاهرة اليوم الخميس، استعدادا للقاء الذي سيجمع الفريقين الأسبوع القادم.

ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود طاقم التحكيم الأوغندى براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا، كما يصل القاهرة اليوم الصومالى حسن محمد لمراقبة المباراة.

الزمالك يسافر للإسكندرية غدا الجمعة

ويسافر فريق الزمالك إلى الإسكندرية غدا الجمعة بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس استعدادا للقاء القطن التشادي المقرر له السبت المقبل.

قائمة الزمالك لبطولة الكونفدرالية

قام الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بقيد 26 لاعبًا بالقائمة الأفريقية الخاصة بالموسم الجديد (2018-2019)، استعدادا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية.

وحسب الموقع الرسمي للكاف، تكونت القائمة من 26 لاعبًا من أجل المشاركة في الموسم الجديد، على أن يقوم النادي بإضافة 4 لاعبين خلال فترة القيد الإفريقي الثانية.

وتم استبعاد كل من لاعب الوسط محمد حسن والمدافع محمد عبد السلام والظهير الأيمن محمد أحمد "كماتشو".

وتكونت القائمة من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.

الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.

وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو وحميد أحداد.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك، الذي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب النسخة الماضية من الدوري، مبارياته في الكونفدرالية اعتبارًا من دور الـ32 بعد إعفاءه من الدور التمهيدي.