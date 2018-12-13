رياضة | الزمالك: الأهلي خارج حساباتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: الأهلي خارج حساباتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن فريقه لا ينتظر لنتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك لا يركز مع الأهلي وبيراميدز لأن ما يعنيه الفوز في كل مبارياته فقط.

وأضاف أمير مرتضى: "لا نركز مع الأهلي أو بيراميدز أو غيرهما بل نركز مع الفرق التي سنواجهها فنحن الزمالك لا ننظر خلفنا أو أمامنا".

وتابع أمير مرتضى: "الزمالك يحب الفوز بالبطولات الصعبة التي يكون بها منافسة وليس البطولات السهلة التي يبتعد فيها المنافسون".

ورد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك والمتحدث باسم الجهاز الفني على حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول مفاوضات فريقه مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي

الزمالك ينفي خطف أحمد حجازي من الأهلي

ونفى أمير مرتضى تقديم عرض لأحمد بقيمة مليون جنيه إسترليني لضمه في انتقالات يناير المقبل.

ويرغب النادي الأهلي في استعادة أحمد حجازي لصفوف الفريق خلال الموسم الجاري، وذلك لتدعيم خط الدفاع.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، جمعها من 14 مباراة، بينما النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من 10 مباريات.

الزمالك يرفض إلغاء الدوري

ورفض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك فكرة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم مشيرًا إلى أن البعض يتمنى عدم استمراره بعد تصدر القلعة البيضاء للجدول.

وقال إسماعيل يوسف: أتمنى عدم إلغاء الدوري لأن كرة القدم تعتمد على الاستثمارات وسيخسر الزمالك الكثير وهناك البعض يتمتون إلغاؤه".

وواصل إسماعيل يوسف: "الأهلي والزمالك وبيراميدز ومصر المقاصة مرشحون للفوز بالدوري والإنتاج الحربي سيكون في الصورة".

وختم إسماعيل يوسف: "مراكز الإسماعيلي وإنبي وبتروجت لا تليق بهم في جدول الدوري لكنني أثق في عودتهم لأنهم سيدعمون صفوفهم في الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل".