رياضة | طلائع الجيش "الجريح" يستضيف مصر المقاصة "المتحفز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش "الجريح" يستضيف مصر المقاصة "المتحفز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري العام.

يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط والخروج من كبوة الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق العسكري في اللقاء الأخير أمام الأهلي بهدفين دون ردن، ضمن مؤجلات الدوري العام، لتحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري العام.

قائمة طلائع الجيش للقاء مصر المقاصة في الدوري العام

واستدعى الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش في لقاء اليوم قائمة تضم كلا من : "محمد بسام ومحمد شعبان واحمد سامي واسلام جمال وخالد سطوحي ومحمد أبو المجد بوشا واسلام سري وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وحسن اوساسا واحمد سمير وكابوريا وعموري ومصطفى محمد واحمد جعفر ومؤمن ابراهيم وعلي الزاهدي.

وعلى الجانب الأخر، يتطلع فريق مصر المقاصة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نغمة الانتصارات عقب تخطي إنبي برباعية في الجولة الماضية والاقتراب من قمة المسابقة، ومنافسة الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري العام.

مصر المقاصة يعلن قائمته لمواجهة طلائع الجيش

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الفيومي 18 لاعبا للقاء اليوم وهم: "أحمد عادل عبدالمنعم ومحمود حمدي لحراسة المرمى، وطه عادل، محمد دبش، عاصم سعيد، محمد دسوقي، محمود وحيد، عصام صبحي، صلاح ريكو، إيريك تراوري، محمد توني، هاني سعيد، باولن فوافي، محمد رمضان، جون أنطوي، مصطفى شبيطة، صلاح عاشور وعمر بسام".

ويعود لقائمة الفريق، مصطفى شبيطة، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة، بينما يستمر غياب أحمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثالثة على التوالي للإصابة.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري العام قبل لقاء اليوم

يدخل فريق طلائع الجيش لقاء اليوم في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.