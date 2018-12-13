رياضة | محمود الخطيب يحصر المرشحين لتدريب الأهلي على اسمين فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يحصر المرشحين لتدريب الأهلي على اسمين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أسماء المرشحين لتدريب القلعة الحمراء على اسمين فقط لخلافة باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأول.

ويفاضل محمود الخطيب بين مدربين فقط تحفظ على اسميهما رافضًا الاستعجال في حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق.

الخطيب يستبعد ستيف بروس

واستبعد الخطيب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لأستون فيلا وسندلارند من حسابات النادي الأهلي لخلافة باتريس كارتيرون.

ولا يزال الأهلي في رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

رئيس الأهلي يفضل مانويل جوزيه

ويفضل محمود الخطيب تعيين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي من جديد لتصبح الولاية الرابعة له.

ويبحث الخطيب عن تدعيم الأهلي بمهاجم سوبر إلى جانب حسب ملف المدرب الجديد للفريق، وإن كان حسام حسن مهاجم سموحة هو الأقرب للانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وصدم محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الخطيب نافيًا دخول الأهلي في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري للتعاقد معه خلال يناير المقبل.

وكتب نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر": "المهندس محمد فرج عامر يؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع النادي الاهلي لانتقال مهاجم الفريق حسام حسن لصفوف الأحمر ولا يعتقد أن يرتكب الأهلي خطأ بالتعاقد مع لاعب عقده يمتد موسمين مع فريقه".

ولعب حسام حسن مع سموحة هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف في مختلف البطولات.