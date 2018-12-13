رياضة | ريفر بليت يجري تدريبه الأول في العين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفر بليت يجري تدريبه الأول في العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض ريفر بليت الأرجنتيني، بطل كوبا ليبرتادوريس، اليوم الأربعاء، تدريبه الأول بالإمارات استعداداً لبدء مشواره في مونديال الأندية، الذي يحتضنه البلد العربي خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



وأكمل فريق "المليونيرات"، الذي توج بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس بالفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز (3-1) في غياب النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد الماضي، تدريبه الأول مساء اليوم بمدينة العين الإماراتية، وذلك بعد أن وصل مساء الاثنين للأراضي الإماراتية.

وسيستهل ممثل الأرجنتين مسيرته في البطولة يوم الثلاثاء المقبل في نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة دور الثمانية التي ستجمع بين الترجي التونسي، بطل أفريقيا، والمتأهل من مواجهة الدور الأول من العين الإماراتي، مستضيف البطولة، أو تيم ويلينجتون النيوزيلندي، بطل الأوقيانوس.