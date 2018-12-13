رياضة | عاجل.. سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول دخول الأهلي في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر موقع تويتر": " المهندس محمد فرج عامر يؤكد انه لا توجد مفاوضات مع النادي الاهلي لانتقال مهاجم الفريق حسام حسن لصفوف الاحمر، مؤكداً انه لا يعتقد ان يرتكب الاهلي خطأ بالتعاقد مع لاعب عقده يمتد موسمين مع فريقه".

وأضاف: "أكد عامر انه من غير المنطقي المطالبة بالانضباط والعدالة الكروية والمنافسة الشريفة صباحاً ومساءً بوسائل الاعلام وفي نفس الوقت التفاوض مع احد لاعبي الفريق دون التواصل مع إدارة النادي والتصور ان ذلك غير معلوم".

وكانت تقارير صحفية أكدت دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع حسام حسن للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر.

ومن جانبه أكد اللاعب في تصريحات اليوم: " أن إدارة الأهلي لم تتواصل معه بشكل رسمي للإنضمام لصفوف فريق الأهلي"، مشيرًا إلي أن قرار رحيله عن سموحة سيكون من خلال موافقة إدارة النادي السكندري.

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