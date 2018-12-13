رياضة | رئيس المقاصة: لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري في الفترة المقبلة. وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة". وأضاف: " أفضل التركيز في عملي داخل نادي المقاصة وفي شركة مصر المقاصة، ولا أريد خوض معارك أو الدخول في صراعات مع أحد". وأكد "عبد السلام" على طموحاته بتتويح المقاصة بلقب الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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