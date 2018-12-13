رياضة | محمد عبد السلام يوضح موقفه من بيع المقاصة لأحد المستثمرين العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد السلام يوضح موقفه من بيع المقاصة لأحد المستثمرين العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة، عن موقفه من بيع شركة "المقاصة سبورت" التي تدير النادي الفيومي، لأحد المستثمرين العرب في المستقبل.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" :" قراري بالموافقة أو الرفض بيع شركة المقاصة سبورت المالكة لنادي المقاصة لأحد المستثمرين العرب يتوقف علي قيمة العرض المُقدم من المستثمر".

وأضاف: " نحن نعمل دائمًا للصالح العام، وإذا كان بيع شركة "المقاصة سبورت" يصب في مصلحة المساهمين بالشركة ، وصالح النادي الفيومي، بالتأكيد سوف يكون قرارنا بالموافقة علي بيع الشركة، وأنا في هذه الحالة سوف أغلب المصلحة العامة على مصلحتي الشخصية وحبي للنادي".

أما بشأن الاعلام الرياضي قال "عبد السلام": بدأ يتطور كثيرًا عن الماضي، ومن شأنه هدم وبناء الأندية".