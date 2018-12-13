رياضة | دوري الأبطال.. ليفاندوفسكي أول لاعب من البوندسليجا يسجل 8 أهداف في المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأبطال.. ليفاندوفسكي أول لاعب من البوندسليجا يسجل 8 أهداف في المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ليفاندوفسكي هو أول لاعب من ‎البوندسليجا يسجل 8 أهداف في دور المجموعات من ‎دوري الأبطال، ليتربع في صدارة قائمة الهدافين الآن!.

ويقدم ليفاندوفسكي مستوى مميز حتى الآن مع بايرن ميونيخ حيثُ أحرز 21 هدفاً في المباريات الرسمية خلال موسم 2018-2019 فهو الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى.

وتعادل فريق أياكس أمستردام مع بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف لمثلهما، مساء أمس الأربعاء وذلك خلال منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ميونيخ بهدف عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 13 قبل أن يتعادل دوشان تاديتش بالدقيقة 61 ومن ثم يسجل نفس اللاعب هدفه الثاني بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإحراز هدف التعادل لفريقه في شباك أياكس من ضربة جزاء وذلك خلال الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وأحرز كومان الثالث لفريقه بالدقيقة 90، وتعادل زوله لأياكس بهدف ثالث في الثواني الأخيرة.

وتأهل فريق بايرن الذي يملك 14 نقطة مع أياكس أمستردام وفي رصيده 12 نقطة للدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يتحول بنفيكا صاحب المركز الثالث للدوري الأوروبي ويخرج أيك اليوناني من المنافسات.