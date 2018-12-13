رياضة | رئيس المقاصة: أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عن أحلامه وطموحاته مع الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة. وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أحلم بالتتويج بلقب الدوري المصري والحصول على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية". وأضاف: " الفروق المادية بين الأندية لا تنعكس في الملعب، ولاعبي مصر المقاصة يتمتعون بروح وعزيمة عالية". وواصل: " تجربة حسام حسن مع المصري البورسعيدي في المواسم الماضية أثبتت أن الروح القتالية والاصرار والعزيمة أهم كثيرًا من الفلوس". وعن طلعت يوسف مدرب الفريق قال: " يقدم موسمًا مميزًا مع الفريق الفيومي ويتمتع بإنضباط شديد وهدوء كبير، ونتعلم منه كثيرًا داخل المقاصة، وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة مع الفريق".

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