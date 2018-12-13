شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يرفض التسرّع في ملف المدرب الأجنبي والحصر بين اسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التسّرع في حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد للفريق، مشددا على أنه يدرس هذا الأمر بعناية فائقة ، مؤكداً أن كثير من الأخبار التى يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد خلال جلسته مع أعضاء بمجلس الإدارة أنه يُفاضل حالياً بين مدربين أثنين لا ثالث لهما سيتم أختيار أحدهما في غضون الأيام القليلة المقبلة، وكشف مصدر في الأهلي عن أن الإنجليزي ستيف بروس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب الاهلي أبتعد عن الصورة بنسبة كبيرة بسبب تحفظات أهلاوية على طريقته الدفاعية وعدم قدرته على اللعب تحت ضغوط الجماهير والإعلام.