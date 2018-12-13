شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة وأحمد أحمد يصلان شرم الشيخ اليوملحضور نهائى الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم رباعى اتحاد الكرة هاني أبو ريدة ونائبه أحمد شوبير، وسيف زاهر وحازم إمام عضوى المجلس بالإضافة إلى أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى شرم الشيخ استعدادًا لحضور مباراة نهائى الكرة الشاطئية المقرر اقامتها غدًا الجمعة بين نيجيريا وكوت ديفوار.

كان المنتخب الوطنى قد خسر مباراته أمس فى الدور نصف النهائى أمام نيجيريا بنتيجة ستة مقابل خمسة وودع البطولة .