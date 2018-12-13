اونلاين | بث مباشر لقناة " RT ARABIC "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لقناة " RT ARABIC " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الخليج 365" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة
" RT ARABIC" - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.
و" قناة " RT ARABIC - بث حي لقناة الحياة " هي قناة منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.
والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.
RT ARABIC تردد: 10730 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500
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