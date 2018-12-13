رياضة | ليفاندوفسكي يتصدر وميسي في الوصافة.. تعرف على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يتصدر وميسي في الوصافة.. تعرف على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح 16 فريق في الصعود لدور الستة عشر، والتي ستقام منافسته خلال شهر فبراير القادم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا.

1- روبرت ليفاندوفسكي (8 أهداف)

2- ليونيل ميسي (6 أهداف)

3- ابدين دجيكو (5 أهداف)

4- باولو ديبالا (5 أهداف)

5- موسي ماريجا (5 أهداف)

6- دوسان تاديتش (5 أهداف)

7- أندريه كراماريتش (5 أهداف)

8- نيمار دا سيلفا (5 أهداف)

9- هاري كين (4 أهداف)

10- ماورو إيكاردي (4 أهداف)

11- رفائيل جيريرو (4 أهداف)

12- انطوان جريزمان (4 أهداف)

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قد سجل 3 أهداف مع فريقه لدور المجموعات، حيث أحرز هدف في شباك نادي نابولي الإيطالي، وهدفين في شباك النجم الأحمر الصربي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين القادم 17 ديسمبر في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية.

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا