رياضة | رئيس المقاصة: بيراميدز أشعل سوق الإنتقالات في مصر ولا يمتلك مواصفات بطل الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: بيراميدز أشعل سوق الإنتقالات في مصر ولا يمتلك مواصفات بطل الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن تجربة بيراميدز في الدوري المصري لها إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت.

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":" إرتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه من أبرز سلبيات تجربة بيراميدز في الدوري المصري".

وتابع: "بيراميدز أشعل سوق الانتقالات في مصر".

وواصل: " المبالغ الخيالية التي يحصل عليها اللاعبين في بيراميدز خلفت حالة من الغيرة لدي باق لاعبي الدوري المصري، خاصة وإن إمكانيات باق الأندية محدودة".

وأردف: " إمكانيات بيراميدز لا حدود لها مقارنة بباق أندية الدوري".

واستطرد: " أما بخصوص الإيجابيات، نادي بيراميدز خلق حالة جديدة ومنافسة بالدوري المصري، كما لفت أنظار أندية الخليج للاعبين المصريين بشكل كبير".

وعن إمكانية تتويج بيراميدز بلقب الدوري قال: " الإمكانيات المالية الضخمة والتعاقد مع لاعبين مميزين لا يعني بالضرورة قدرة بيراميدز بيراميدز على التتويج بلقب الدوري".

وأتم:" بطل الدوري له مواصفات خاصة اعتقد أنها موجودة في الأهلي والزمالك".

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