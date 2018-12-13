رياضة | الزمالك: سنضم 3 صفقات نارية في هذه الحالة

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صرح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك بأن فوز الأهلي في مبارياته في الفترة الأخيرة يزيد من تركيز الفريق، كما تمنى له التوفيق لأنهم يعشقون البطولات الصعبة.

وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سندعم الفريق في المراكز التي يحتاجها ومن الوارد تواجد كلا من أحمد حجازي وعبد الشافي وعمر خرببن في الزمالك لو سيضيفوا له".

وأضاف :"كهربا لاعب مهم في الزمالك ومنتخب مصر وعقده يمتد لأربع مواسم مع النادي وتم توثيقه".

ووجه أمير رسالة لكهربا قائلاً : " استمر على مستواك والزمالك لا ينسى من بذل جهد من أجله".

وتابع :"لا نركز مع أي فريق سواء كان الأهلي أو براميدز واللاعبين يركزون في المباريات التي يخوضونها".

وأردف قائلا :"فوز الأهلي يزيد من تركيزنا ولا ننظر لنتائجه وأتمنى له التوفيق له في الفترة المقبلة لأننا نعشق البطولات الصعبة".

واختتم أمير تصريحاته قائلاً :"عدم انضمام جنش والونش للمنتخب في الفترة الأخيرة لا يقلل من إمكانياتهم ومحمد ناحي جدو قبل انضمامه للمنتخب لم يكن يعلم عنه أحد شئ".

أهم أخبار الزمالك يوم الأربعاء 12-12-2018