انت الان تتابع تفاصيل خبر شعار "العنابي" في قلب الإمارات.. "حنا بخير وديرة العز في خير" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:23 صباحاً - مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، تأكدت الشعارات التي ستوضع على حافلات المنتخبات المشاركة، التي قدَّمتها الجماهير في جميع أرجاء القارة.

وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، انتُقيت بعدها أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، وخلال المرحلة الثانية جرى التصويت لاختيار الشعار المفضّل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر الماضي، وكان اختيار شعار باص المنتخب القطري هو: "حنا بخير وديرة العز في خير".

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تعتبر كأس آسيا أهم بطولات كرة القدم في القارة، ونحن نركّز على منح جماهيرنا تجربة نادرة في الحياة، والإقبال الكبير من الجماهير على المشاركة يؤكد ارتفاع مستوى الحماس والإثارة مع اقتراب انطلاق البطولة".

وأضاف جون، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراية" القطرية، يوم الأربعاء: "نشدّد في كل بطولة على تحسين الإرث الذي يتحقق مقارنة بالنسخة السابقة، ومن خلال إشراك الجمهور في الحدث وتقديم مستويات كروية عالية المستوى، فإنه لا شك عندي بأن كأس آسيا 2019 في الإمارات سوف تتجاوز كل التوقعات. وسوف يحصل الفائز على قميص منتخب بلاده موقّعاً من اللاعبين، وسوف يُعرَض الشعار الذي قدّمه على حافلة منتخب بلاده خلال البطولة".

المعلق الرياضي في قنوات الكأس، محمد السعدي، نشر عبر حسابه على فيسبوك ‏ترتيب المجموعات والعبارات التي ستكتب على حافلات الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات.‏

وبحسب ما ذكر السعدي، فإن شعار الفريق القطري سيكون: "حنا بخير وديرة العز في خير"، وعُمان: "قلوب ٤ ملاييين، حلم واحد"، وسوريا: "حلم واحد.. فريق واحد.. سوريا واحدة".

وأضاف السعدي في منشوره أن شعار الفريق العراقي سيكون: "الأسود دائماً تسود"، ولبنان: "نحن الأرز قادمون"، والأردن: ‏"اجعلوا الأردن فخورة"، وفلسطين: "‏نحن سننتصر نحن فلسطين"، واليمن: "اليمن لا تيئس أبداً"، والبحرين: "لا تستصعب شيئاً أبداً"، والسعودية: "من الصحراء إلى عرش القارة"، فيما كان شعار الفريق الإماراتي هو: "وقتنا هو الآن".

وشعار العنابي في مباراة كأس آسيا أُخذ من قصيدة للشاعر فالح العجلان الهاجري، ولحنها عبد الله المناعي، وغناها الفنان غانم السليطي، وحصدت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، وصارت تهتز بها المشاعر والأحاسيس الوطنية لدى القطريين بصورة عامة.