المغرب يفاجئ "القارة السمراء" بهذا القرار!

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:23 صباحاً - أعلن المغرب عدم الترشّح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019، وهو ما شكّل مفاجأة كبيرة؛ لكونها كانت المرشح الأقوى للحصول على حق استضافة البطولة الموسّعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي، في تصريح اليوم الأربعاء، لقناة "الرياضية" الرسمية، أن بلاده لن تقدّم ملفها للاتحاد الأفريقي لاستضافة كأس أمم أفريقيا.

ونهاية نوفمبر الماضي، قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب تنظيم نهائيات أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون؛ بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات، وفتح باب الترشح للدول الراغبة.

وكان المغرب أكبر المرشحين لاستضافة البطولة، وذلك بعد الإعلان عن سحب شرف تنظيمها من الكاميرون خلال اجتماع عقده الاتحاد في العاصمة الغانية أكرا؛ لعدم جاهزية ملاعبها.

كما أنه نافس مؤخراً على استضافة مونديال 2026، قبل أن يخسر الرهان أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا).

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الأفريقية المقبلة ستشهد مشاركة 24 منتخباً، وستقام في فصل الصيف، وذلك للمرة الأولى.