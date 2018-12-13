انت الان تتابع تفاصيل خبر مايكل أوين يكشف سراً عن محمد صلاح والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:23 صباحاً - كشف نجم المنتخب الإنجليزي السابق، مايكل أوين، عن أن اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، يمتلك ميزة لا يعيرها الكثيرون انتباهاً كبيراً.

جاء ذلك في تعليق لأوين على هدف فوز ليفربول، في شباك نابولي، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مهاجم ليفربول السابق: "إن الهدف الذي سجّله صلاح كان هدفاً فردياً رائعاً، صلاح لديه ميزة لا ينتبه لها الكثيرون وهي القوة البدنية".

وأضاف :"يتعرض للعديد من الالتحامات القوية لصغر حجمه، لكنه مثل الوزن الثقيل على الأرض لا يتزحزح بسهولة".

وتابع: "أنا وريو فيرديناند (لاعب المنتخب الإنجليزي السابق) واجهنا بعض اللاعبين من هذه النوعية، عندما تحاول الاصطدام بهم تجدهم أزاحوك بعيداً".

يُذكر أن صلاح نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 5 في 23 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وسط تصاعد في مردوده الممتاز، الذي قدّمه خلال المباريات الأخيرة.