انت الان تتابع تفاصيل خبر تياغو سيلفا يعترف: كنت خائفاً من مغادرة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:23 صباحاً - اعترف قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تياغو سيلفا، بأنه كان خائفاً من أن يغادر فريقه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دورها الأول.

وقال سيلفا في تصريح نقلته مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الأربعاء: "الهدف تحقق، لكن كنت خائفاً من الخروج من الدور الأول بسبب صعوبة الأمر".

وأضاف: "التعادل مع نابولي في سان باولو كان خطئي، وفي مواجهة ليفربول دفعت اللاعبين للأمام، لأنني كنت أشعر بحاجتهم إلى ذلك الأمر".

وتابع: "لو تعادلنا أمام الريدز (ليفربول) لكنا أصبحنا خارج البطولة، لكننا نجحنا في الفوز على فريق يمكنه أن يتأهل إلى نهائي البطولة هذا الموسم".

وتصدر نادي باريس سان جيرمان المجموعة الثالثة، بعد انتصاره على النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف لواحد، وهو ما ضمن تأهله للدور الثاني من البطولة الأغلى والأقوى عالمياً.