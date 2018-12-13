انت الان تتابع تفاصيل خبر تعاون قطري برتغالي في تنظيم فعاليات رياضية كبرى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 ربيع الثاني 1440 06:23 صباحاً - وقعت اللجنة الأمنية بـ"اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية"، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع شرطة الأمن العام البرتغالي، حول تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى في إطار الاستعداد والتحضير لمونديال 2022.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس اللجنة الأمنية، اللواء الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، وقائد شرطة الأمن العام البرتغالي، لويس مانويل فارينها، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

و"اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022.

وتهدف الاتفاقية لتدريب الضباط في المستوى الفضي والبرونزي، وتخدم الاستعداد والتحضير لكأس العالم 2022، وتأمين الأحداث الرياضية وتبادل الخبرات.

وتأتي الاتفاقية في إطار استعدادات اللجنة الأمنية لتنظيم كأس العالم، ورفع كفاءة وتأهيل الضباط بإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتنص أيضاً على إيفاد ضباط من قطر للمشاركة في إدارة أحداث رياضية بالبرتغال وخاصة مباريات "الكلاسيكو"، التي يكون فيها عدد الجماهير كبيراً؛ وذلك بهدف تأهيلهم وتدريبهم لإدارة مثل هذه الأحداث، وفق الوكالة.

وفازت قطر عام 2010 باستضافة مونديال العالم لعام 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وستقام مباريات مونديال 2022 في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.