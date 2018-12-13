شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس إعارة أجاي فى يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس النادي الاهلي بجدية إعارة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشوية المقبلة لمدة ستة أشهر لأحدى الأندية المحلية أو العربية إذا ما ثبت التقرير الطبي الذى سيحصل عليه الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة أن حالة اللاعب غير جيدة وأن عودته للملاعب بشكل جيد بعد الإصابة الأخيرة ستحتاج وقتاً طويلاً .

وفي هذا الشأن ، علم "سوبركورة" أن النيجيري جونيور أجاي الذي تم رفع اسمه من قائمة الاهلي الصيف الماضي بسبب الإصابة التى تعرض لها في مباراة تاونشيب البتسواني بدوري أبطال أفريقيا قبل عدة أشهر قد لا يتم قيده في يناير المقبل أيضاً إذا ما رأى الجهاز الفني أن عودة اللاعب للمباريات تحتاج وقتاً طويلاً.

وكشف مصدر في القلعة الحمراء أن الجهاز الفني للأهلي لا يزال يدرس مصير أجاي خاصة وأن هناك مُتسع من الوقت لتحديد مصير اللاعب الذى أجرى جراحة في الركبة على إثر إصابته خلال لقاء تاونشيب بملعب الأخير ، وذهب المصدر إلى الجهاز الفني يرى أنه من الأفضل إعارة أجاي حتى نهاية الموسم الجاري على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي مُتميز بدلاً منه ، موضحاً أن هذه الفكرة مازالت محل نقاش ودراسة داخل الاهلي خاصة وأن هناك رأي أخر يُراهن على قدرة اللاعب النيجيري على العودة سريعاً للمباريات لاسيما بعدما بدأ يُشارك في التدريبات الأخيرة لذا فمن الأفضل قيده في يناير المقبل حسب وجهة نظر من يُطالبون بقيد اللاعب النيجيري.