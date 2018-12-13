شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم الزمالك والقطن التشادى يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة اليوم، الخميس، طاقم التحكيم الأوغندى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود طاقم التحكيم الأوغندى براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا، كما يصل القاهرة اليوم الصومالى حسن محمد لمراقبة المباراة.