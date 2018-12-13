شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على هوفنهايم.. وليون يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حوّل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، إلى فوز مثير بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم هوفنهايم بهدف في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه كراماريتش من ضربة جزاء، ثم عاد مانشستر سيتي للقاء بقوة ونجح في تسجيل هدفين عبر ليروي سانيه في الدقيقتين 46 و61.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير للمجموعة.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، نجح ليون الفرنسي في خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 للمسابقة القارية، بعد تعادله مع مضيفه شاختار الأوكراني بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «دونباس أرينا».

تقدم الفريق الأوكراني بهدف في الدقيقة 22 عبر لاعبه جيونيور مورايس، قبل أن يسجل نبيل فقير هدف التعادل لليون في الدقيقة 65، ليحصل كل فريق نقطة واحدة، ويرتفع رصيد ليون إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق هدفين عن شاختار صاحب المركز الثالث والذي تحول بذلك للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.