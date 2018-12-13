شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أياكس مع بايرن ميونخ 3-3.. وفوز بنفيكا على أيك أثينا 1-0 بأبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي، تعادلا مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب «يوهان كرويف» في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثلاثية أياكس، دوشان تايديتش «هدفين» في الدقيقتين 61 و82، ونيكولاس تاليافيكو في الدقيقة 94، فيما أحرز أهداف بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفيسكي «هدفين» في الدقيقتين 13 و87، وكينجسلي كومان في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث احتسب حكم اللقاء ضربتي جزاء، بواقع ضربة لكل فريق، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه كل من ماكسيمليان ووبر لاعب أياكس في الدقيقة 67، وتوماس مولر لاعب البايرن في الدقيقة 75.

وواصل بايرن ميونخ تصدره لجدول ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، وجاء أياكس في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ليتأهلا معا إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، فاز بنفيكا البرتغالي على آيك آثينا اليوناني بهدف نظيف، سجله اللاعب أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 88، ليرفع الفريق البرتغالي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليتجه للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، فيما ظل آيك أثينا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، ليودع البطولة الأوروبية.