شكرا لقرائتكم الخطيب يرفض التسرع فى الإعلان عن مدرب الأهلى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التسّرع في حسم ملف المدرب الأجنبي الجديد للفريق وقال رئيس الأهلي أنه يدرس هذا الأمر بعناية فائقة ، مؤكداً أن كثير من الأخبار التى يتم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد خلال جلسته مع أعضاء بمجلس الإدارة أنه يُفاضل حالياً بين مدربين أثنين لا ثالث لهما سيتم أختيار أحدهما في غضون الأيام القليلة المقبلة ، وكشف مصدر في الاهلي عن أن الأنجليزي ستيف بروس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب الاهلي أبتعد عن الصورة بنسبة كبيرة بسبب تحفظات أهلاوية على طريقته الدفاعية وعدم قدرته على اللعب تحت ضغوط الجماهير والأعلام.