شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الخميس، إستعداتداته لمباراة جيما أبا جعيفر الأثيوبي المُقرر لها السادسة من مساء غداً الجمعة ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت عقب مران اليوم قائمة الـ18 لاعباً التى ستدخل المباراة خاصة وأن يوسف اصطحب معظم اللاعبين المُقيدين أفريقياً للإسكندرية حيث بدأ الفريق أمس معسكر مغلق أستعداداً للمباراة التى ستقام على ملعب برج العرب بحضور عشرة آلاف مشجع.

كما يخوض الفريق الأثيوبي مرانه الليلة على ملعب برج العرب وفي نفس توقيت المباراة حسب لوائح الإتحاد الافريقي لكرة القدم.