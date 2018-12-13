شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لبطل تشاد بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك فريق الزمالك اليوم الخميس مرانه الأخير بالقاهرة استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب . ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة بطل تشاد عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح غدا الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء . وقررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن التشادى لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت .

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