شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الحادية عشر بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، منافسات الجولة الحادية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 /2019 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من الأوليمبي مع سموحة وهليوليدو مع البنك الأهلى والشمس مع الزهور وهليوبوليس مع طلائع الجيش .
كما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين كلا من 6 أكتوبر مع الجياد و الحوار مع سبورتنج والأهلى مع الطيران والجزيرة مع الزمالك .
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