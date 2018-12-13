شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الحادية عشر بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، منافسات الجولة الحادية عشر بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 /2019 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من الأوليمبي مع سموحة وهليوليدو مع البنك الأهلى والشمس مع الزهور وهليوبوليس مع طلائع الجيش .

كما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين كلا من 6 أكتوبر مع الجياد و الحوار مع سبورتنج والأهلى مع الطيران والجزيرة مع الزمالك .