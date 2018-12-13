شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. المصرى يطرح تذاكر مباراة ساليتاس البوركينابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح اليوم، الخميس، إدارة النادى المصرى تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه ساليتاس البوركينابي والمخصصة بمدرج الدرجة الأولى “يمين وشمال” للسادة أعضاء الجمعية العمومية “العاملين” والمسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 وذلك بفرع النادي المصري الجديد بحي الضواحي “النادي الاجتماعي” وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً أو نفاذ التذاكر المخصصة لهم ” 1000 تذكرة ” أيهما أقرب

وتبلغ قيمة التذكرة عشرين جنيهاً وسيتم تسليمها بموجب بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومي.

كان مجلس ادارة المصري قد قرر عدم ادراج تذاكر السادة أعضاء الجمعية العمومية العاملين ضمن النظام الالكتروني للتذاكر المعمول به خلال المباريات الأفريقية للمصري.

يذكر أن المباراة ستقام على ستاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري ببطولة الكونفدرالية .