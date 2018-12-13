مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات بالدوري الممتاز والدوري الأوروبي وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش مع مصر المقاصة 7:00 مساء الدوري الأوروبي

إشبيلية مع كراسنودار 7:55 مساء

مارسيليا مع أبولون ليماسول 7:55 مساء

لاتسيو مع آينتراخت فرانكفورت 7:55 مساء

باوك سالونيكا مع باتي بوريسوف 7:55 مساء

مول فيدي مع تشيلسي 7:55 مساء

رين مع إف سي أستانة 7:55 مساء

سيلتك مع ريد بول سالزبورج 10:00 مساء

كوبنهاجن مع بوردو 10:00 مساء

آرسنال مع كارباج 10:00 مساء

أوليمبياكوس مع ميلان 10:00 مساء

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