ملف الأربعاء.. قائمة الأهلي.. تنظيم مصر لأمم أفريقيا.. ولاعب الإنتاج محط أنظار القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
اتحاد الكرة: قادرون على تنظيم أمم أفريقيا.. ولكن لا نستبق الأحداث
وزير الرياضة: خطوة واحدة تفصل مصر عن التقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا
حسام حسن: اللعب للأهلي شرف.. وفوجئت بالحديث عن جلسة فضل وغالي
مجدي عبد الغني: الدولة صاحبة القرار في استضافة "أمم إفريقيا" - فيديو
عبدالغني لمصراوي: من الصعب التقدم بملف لإستضافة أمم إفريقيا بعد قرار المغرب
قاسم باشا يصدر بيانًا بشأن مستقبل تريزيجيه ولاعبيه
ماذا قال حسين الشحات بعد عودة العين بثلاثية والتأهل بمونديال الأندية؟
الإنتاج الحربي لمصراوي: الأهلي والزمالك يفاوضان لاعبنا
المغرب: لن نتقدم بملف لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019
طبيب الأهلي يوضح موقف عاشور ومؤمن من مواجهة بطل إثيوبيا
مصطفى يونس: مستمر مع المصري.. وحسام حسن رحل في الوقت المناسب
مختار مختار: الأهلي بإمكانه الفوز بالدوري تحت قيادة يوسف.. لكن بشرط
تقرير.. قائمة الأهلي في يناير.. منافسة سباعية.. الصفقات قد تشعل أزمة "منتظرة".. و3 حلول
رسميًا.. الكاف يعلن استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي
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