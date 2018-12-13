رياضة | محمد عبد السلام: المقاصة نادي شعبي.. وليس من أندية الشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد السلام: المقاصة نادي شعبي.. وليس من أندية الشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن ناديه يخضع لقواعد الشباب والرياضة وليس نادي من أندية الشركات.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " نشاط المقاصة في الفيوم بدأ اجتماعيًا وخدميًا قبل الاستثمار الرياضي".

وأضاف: " أنشأنا شركة منبثقة من شركة مصر المقاصة، تحمل اسم "المقاصة سبورت" لإدارة نادي "الفيوم" الرياضي بشكل كامل والذي كان يلعب في الدرجة الثانية، وأطلقنا عليه اسم "المقاصة" وليس "مصر المقاصة" كما يردد البعض ".

وتابع:" المقاصة نادي شعبي يخضع لقواعد الشباب والرياضة مثل أندية المصري والاتحاد السكندري وغزل المحلة، ولسنا من أندية الشركات، وجميعتنا العمومية حاضرة، وأنا رئيس منتخب للمقاصة".

وأتم: " حققنا فائض ميزانية 3 ملايين جنيه".

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