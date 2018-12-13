رياضة | سان جيرمان الأقوى هجوميا بمجموعات دوري الأبطال.. والسيتي في الوصافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان الأقوى هجوميا بمجموعات دوري الأبطال.. والسيتي في الوصافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018. ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي. ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا: المجموعة الأولى: - بروسيا دورتموند: 13 نقطة - أتلتيكو مدريد: 13 نقطة المجموعة الثانية: - برشلونة: 14 نقطة - توتنهام: 8 نقاط المجموعة الثالثة: - باريس سان جيرمان: 11 نقطة - ليفربول: 9 نقاط المجموعة الرابعة: - بورتو: 16 نقطة - شالكه: 11 نقطة المجموعة الخامسة: - بايرن ميونيخ: 14 نقطة - أياكس أمستردام: 12 نقطة المجموعة السادسة: - مانشستر سيتي: 13 نقطة - أولمبيك ليون: 7 نقاط المجموعة السابعة: - ريال مدريد: 12 نقطة - روما: 9 نقاط المجموعة الثامنة: - يوفنتوس: 12 نقطة - مانشستر يونايتد: 10 نقاط

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