شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس إجراء صفقة تبادلية مع الإنتاج للحصول على توقيع عامر عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك إجراء صفقة تبادلية مع نادى الإنتاج الحربى تقضى بانتقال عمر صلاح حارس الفريق الأبيض الصاعد للنادى العسكرى على سبيل الإعارة نظير ضم عامر عامر بشكل نهائى مع سداد النادى الأبيض لمقابل مادى إضافى . وتسبب ظهر اتجاه قوى داخل الزمالك، للموافقة على إعارة عمر صلاح لأحد أندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات فى إعادة فتح ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد لكن حال عدم إعارة اللاعب لن يتم ضم أى حارس خاصة فى ظل تواجد الثنائى المميز محمود جنش و عماد السيد .

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