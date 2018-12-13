شكرا لقرائتكم خبر عن "زى محمد صلاح".. اعرف نصيحة محسن صالح إلى حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، نصيحة إلى النجم المصرى حسين الشحات، لاعب فريق العين، حيث الاهتمام بقوته البدنية واللياقة، موضحًا أنها ستصنع فارقًا كبيرًا فى الالتحام مع المنافس، مثل محمد صلاح ورونالدو.

وقال محسن صالح: "تمنياتى بالشفاء العاجل للوالدة الفاضلة ومبروك الفوز اليوم ومن نجاح لنجاح وماتنساش نصيحتى اشتغل على جسمك شوية لازم تكون أقوى بدنيًا عن كده.. حتفرق كتير معاك فى اللياقة عامة والقوة والسرعة خاصة وفى التلاحم مع المنافس اطلب من المعد البدنى يعملك برنامج خاص زى ما عمل محمد صلاح ورونالدو".



محسن صالح

وكان حسين الشحات قد شارك فى تخطى العين نظيره فريق تيم ويلينجتون بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 3 – 3، فى كأس العالم للأندية، وغادر مسرعًا بعد نهاية اللقاء بسبب مرض والدته ونقلها إلى أحد المستشفيات.