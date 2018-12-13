شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج العربى .. الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً لبطل الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الاسماعيلى تدريباته اليوم، الخميس ، لبدء برنامجه التحضيرى لملاقاة القطن الكاميرونى المقرر لها الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية.

الإسماعيلي ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي ليقرر البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش الرحيل عن منصبه، كما أنه في موسم غير موفق بالنسبة للدوري، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.

وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 11 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.