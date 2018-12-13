شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء خلف تخوض منافسات وزن+87 فى بطولتى العرب و التضامن لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض اليوم، الخميس، شيماء خلف لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن +87 كجم فى اليوم الختامى للبطولة العربية و التضامن التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة .

كانت سارة سمير قد حققت 9 ذهبيات فى منافسات وزن 76 كجم على صعيد 20 سنة و الكبار أول أمس الثلاثاء.

فيما حقق محمد إيهاب البطل الاوليمبى أمس الأربعاء 6 ذهبيات فى وزن 81 كجم على صعيد العرب و التضامن التى تعد أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .