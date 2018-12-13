رياضة | برشلونة وبايرن ميونخ علي رأس القائمة... 5 أندية تنهي دور المجموعات بدون خسارة بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة وبايرن ميونخ علي رأس القائمة... 5 أندية تنهي دور المجموعات بدون خسارة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث تأهل 16 فريق بشكل رسمي بعد انتهاء دور المجموعات بشكل نهائي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 5 أندية لم تتذوق طعم الخسارة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

1- برشلونة

نجح نادي برشلونة الإسباني في صدارة المجموعة الثانية بشكل مميز، حيث حصل علي 14 نقطة من 6 مباريات، وفاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين فقط أمام نادي توتنهام هوتسبير بالإياب علي ملعب الكامب نو، وضد إنتر ميلان في السان سيرو بنتيجة 1-1.

2- بورتو

حقق نادي بورتو البرتغالي إنجازا كبيرا بإنهاء دور المجموعات بدون خسارة، حيث حصد 16 نقطة من 6 مباريات، ولم يخسر في اي لقاء، وانتصر في 5 مواجهات وتعادل في واحدة فقط.

3- بايرن ميونيخ

خطف نادي بايرن ميونيخ الألماني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بدون خسارة، حيث تعادل أمام نادي اياكس امستردام الهولندي في الذهاب والاياب، وفاز في 4 مواجهات ضد ناديي بنفيكا البرتغالي وايك اتينا الهولندي.

4- أياكس

يعد نادي اياكس امستردام الهولندي الحصان الاسود في دور المجموعات، بسبب أداءه المميز الذي قدمه بالبطولة، وعدم تلقيه اي هزيمة رغم وجوده في مجموعة صعبة بجانب بايرن ميونيخ، ولكنه نجح في حصد 12 نقطة من 6 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات وفاز في مثلها بدور المجموعات.

5- أولمبيك ليون

تأهل نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بعد تعادل مثير أمام نادي شاختار دونتسك الأوكراني بنتيجة 1-1، وعلي الرغم من ذلك إلا انه لم يهزم في 6 مباريات، حيث تعادل في 5 لقاءات وفاز في واحدة فقط أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي علي ملعب الإتحاد.

الفرق المتأهلة لدور ال16