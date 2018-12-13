رياضة | عاجل.. ‏سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إن فريقه يقترب من ضم لاعب دولي سنغالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.
وكتب فرج عامر علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي".
ونفي رئيس نادي سموحة أي مفاوضات بين النادي الأهلي ومهاجم نادي سموحة حسام حسن، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.
ونشر علي صفحته قائلا : "لا توجد مفاوضات بين سموحة والاهلي بخصوص مهاجم سموحة حسام حسن، ولا اعتقد ان الاهلي حصل علي توقيع اللاعب لان عقدة ممتد مع النادي موسمين والاهلي اكبر من ان يرتكب مثل هذا الخطأ".
وقال الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر تويتر : "المهندس محمد فرج عامر يؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع النادي الاهلي لانتقال مهاجم الفريق حسام حسن لصفوف الأحمر".
وأضاف الحساب:"مؤكدا أنه لا يعتقد أن يرتكب الأهلي خطأ بالتعاقد مع لاعب عقده يمتد موسمين مع فريقه".
وأكمل البيان "وأكد عامر انه من غير المنطقي المطالبة بالانضباط والعدالة الكروية والمنافسة الشريفة صباحا ومساء في وسائل الإعلام وفي نفس الوقت التفاوض مع أحد لاعبي الفريق دون التواصل مع إدارة النادي والتصور ان ذلك غير معلوم".
ونفى حسام حسن في وقت سابق وجود أي اتصالات رسمية بينه وبين الأهلي.
ولعب حسام حسن مع سموحة هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف في مختلف البطولات.
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