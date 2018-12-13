رياضة | عاجل.. ‏سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ‏سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة إن فريقه يقترب من ضم لاعب دولي سنغالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وكتب فرج عامر علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "‏سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي".

ونفي رئيس نادي سموحة أي مفاوضات بين النادي الأهلي ومهاجم نادي سموحة حسام حسن، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

ونشر علي صفحته قائلا : "‏لا توجد مفاوضات بين سموحة والاهلي بخصوص مهاجم سموحة حسام حسن، ولا اعتقد ان الاهلي حصل علي توقيع اللاعب لان عقدة ممتد مع النادي موسمين والاهلي اكبر من ان يرتكب مثل هذا الخطأ".