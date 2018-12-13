رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 13/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 13/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 13 ديسمبر 2018 عددا من المباريات القوية وبالتحديد في بطولة الدوري الأوروبي والتي يلعب فيها فرق أوروبية كريرة مثل تشيلسي وأرسنال.

موعد نهائي كوبا سود أميريكانا:

- أتلتيكو باراناينسي × أتلتيكو جونيور: اليوم في تمام الثانية إلا ربع صباحا بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 2

مواعيد أهم مباريات الدوري الأوروبي:

- بشكتاش × مالمو: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة

- إشبيلية × كراسنودار: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة

- مارسيليا × أبولون ليماسول: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 6

- فيا ريال × سبارتاك موسكو: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة

- مول فيدي × تشيلسي: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 1

- رين × إف سي أستانا: اليوم في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة

- أرسنال × كارباغ أغدام: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1

- أولمبياكوس × ميلان: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

- الاتفاق × الوحدة: اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات ksa sport

- الفيصلي × الفتح: اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مدينة القاهرة على قنوات ksa sport

مواعيد مباريات الدوري المصري:

- طلائع الجيش × مصر النقاصة: اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات دوري الخليج العربي:

- عجمان × الظفرة: اليوم في تمام الساعة 2:45 بتوقيت مدينة القاهرة

- بني ياس × دبا الفجيرة: اليوم في تمام الساعة 2:50 بتوقيت مدينة القاهرة

- الشارقة × الإمارات: اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة