رياضة | عاجل.. الأهلي يوجه ضربة قوية إلى الترجي ويخطف صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يوجه ضربة قوية إلى الترجي ويخطف صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في الحصول على توقيع اللاعب الأنجولي جيرالدو، نجم فريق بريميرو دو أوجوستو، لمدة 3 مواسم ونصف، بداية من يناير المقبل، والذي يرغب الترجي التونسي في التعاقد معه.

وتدخل جيلبرتو نجم الأهلي الأسبق لحسم الصفقة لصالح الفريق الأحمر، والذي أقنع اللاعب بارتداء القميص الأحمر، وأتم معه الاتفاق على الأمور المالية.

وباتت الصفقة متوقفة على الحسم الرسمي من جانب إدارة الأهلي مع مسؤولي بريميرو دو أوجوستو الأنجولي من أجل إعلانها بشكل نهائي.

ودخل الترجي التونسي في مفاوضات مع جيرالدو لتدعيم صفوفه أيضا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخطف جيرالدو الأنظار في الفترة الأخيرة، بعد تألقه بدوري أبطال أفريقيا، ومساهمته في قيادة فريقه للتأهل للدور نصف النهائي بالنسخة الماضية.

قائمة الأهلي

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها السادسة مساء بعد غد الجمعة في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن.

المستبعدين :-

محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف.