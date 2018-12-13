شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والقطن التشادى يصل إلى القاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة اليوم الخميس طاقم التحكيم الأوغندى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويقود طاقم التحكيم الأوغندى براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا، كما يصل القاهرة اليوم الصومالى حسن محمد لمراقبة المباراة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والقطن التشادى يصل إلى القاهرة اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .