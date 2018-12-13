شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يواجه الحمام المطروحي في مباراة الزحف نحو قمة المجموعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد الحمام بمحافظة مطروح في الثانية والنصف عصر اليوم أخر مؤجلات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية بحري والإسكندرية مباراة الحمام المطروحي وغزل المحلة والمؤجلة من الخميس الماضي بسبب تساقط الأمطار علي مدينة الحمام .
ويسعي فريق غزل المحلة الذي يحتل المركز السادس بالمجموعة لاقتناص نقاط المباراة من اجل الزحف نحو قمة المجموعة التي يتصدرها فريق الرجاء المطروحي برصيد 27 نقطة في الوقت الذي يسعي فيه فريق الحمام لمواصلة الانتفاضة التي بدأها منذ تولي مصطفي عبده مهمة تدريب الفريق منذ 4 أسابيع .
يذكر ان غزل المحلة لديه 18 نقطة ويحتل المركز السادس بالمجموعة في الوقت الذي يحتل فيه فريق الحمام المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
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