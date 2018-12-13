شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع سموحة بنصف نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقام اليوم، الخميس، منافسات دور نصف نهائى بطولة دورى مرتبط كرة السلة رجال ، بلإقامة مباراتى المراكز من الاول إلى الرابع ، ومباراتى المراكز من الخامس إلى الثامن .
يلتقى الأهلى مع سبورتنج، والاتحاد مع الجزيرة ، فى ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع ، بينما يلتقى سموحة مع الزمالك و الجياد مع طلائع الجيش فى الترتيب من الخامس إلى الثامن بصالة القناة.
يذكر أن مباريات العودة بين هذه الفرق تقام غدا بصالة بورسعيد الدولية.
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