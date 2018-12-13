برشلونة يوفنتوس ريال مدريد.. قمة نارية تنتظر ليفربول بدوري الأبطال

كتب: محمد معتز صلاح الدين

صعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات برصيد ٩ نقاط، وصعد الريدز رفقة باريس سان جيرمان

الفرنسي الذي تصدر الأخير ترتيب المجموعة للدور القادم.

وفاز ليفربول، مساء أمس، على نظيره نابولي الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب " أنفيلد" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد صعود ليفربول محتلًا المركز الثاني إليكم الأندية التي من الممكن أن تواجه الريدز في...