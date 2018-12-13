أهداف الأربعاء.. سيسه القاتل.. ريمونتادا العين.. وسقوط الريال ويوفينتوس ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمير 2018. الدوري المصري إنبي (1) vs النجوم (1) سموحة (1) vs الاتحاد السكندري (1) كأس العالم للأندية العين 3 (4) vs ولينجتون 3 (3) دوري أبطال أوروبا يانج بويز (2) vs يوفينتوس (1) أياكس (3) vs بايرن ميونيخ (3) مانشستر سيتي (2) vs هوفنهايم (1) ريال مدريد (0) vs سيسكا موسكو (3) فيكتوريا بلزن (2) vs روما (1) فالنسيا (2) vs مانشستر يونايتد (1)

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